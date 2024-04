"Só temos uma bola, um lençol e bastões em cana-vieira"

Associação de Doenças Neuro-Musculo-Esqueléticas da Madeira está a promover um evento solidário - Rota 101 - que percorrerá os 10 concelhos da Região com propósito de esclarecer a população geral mas também numa forma de poder angariar fundos para adquirir equipamentos de reabilitação física que posteriormente preencherão um ginásio de musculação, uma necessidade gritante, conforme dá conta a Sara Freitas, presidente da instituição.

“Neste momento só temos uma bola, um lençol e bastões em canas-vieiras. Fazemos milagres com todo esse material”, dizia há momentos junto à Câmara Municipal da Calheta onde teve inicio a segunda etapa da iniciativa de cariz solidário e que vai até São Vicente e que vai percorrer até o próximo domingo, dia 28 de Abril, o mapa a que se propuseram.

Presentes algumas dezenas de motards, alguns vindos do continente português, entre eles Carlota Carochinho, campeã nacional na categoria de auto motociclismo em 2020, campeã nacional, em 2022, na categoria 110 auto motociclismo, bronze no FIM World Series em 160cc.

Considera igualmente importante que houvesse um estudo para aferir quantos madeirenses sofrem com este tipo de maleita. O último estudo disponível, segundo Sara Freitas, tem 24 anos e coube à Organização Mundial de Saúde realizar, apontando entre 4.000 a 4.500 pacientes apenas com Parkinson, uma doença que ocorre por causa da degeneração das células situadas numa região do cérebro.

“Mas como somos 374 doenças, podemos ser alguns milhares de pessoas, e cada dia vemos isso através de iniciativas que temos. Ontem chegaram várias pessoas com a Doença de Parkinson que estavam medicadas mas que gostariam de iniciar a aulas de ginástica”, observou ao lado da presidente em exercício da edilidade calhetense que recebeu a comitiva e prestou solidariedade. Ontem, a autarquia promoveu um espectáculo musical com o artista madeirense, João Quintino.