'Madeira Comedy Club' estreia-se a 26 de Fevereiro no hotel Vidamar

O Centro de Congressos do Hotel Vidamar, no Funchal, acolhe, no próximo dia 26 de Fevereiro, a primeira edição do 'Madeira Comedy Club'. Este espectáculo, tal como o DIÁRIO já anunciou, reúne comediantes da região num único palco, para duas sessões em que os humoristas convidados partilham o microfone intercalando sessões de Stand Up Comedy, cada um com o seu estilo próprio.

Luís, Bernardo, Alex e Duarte, cada um dos quais vai apresentar a sua rotina com interpretações das personagens: José Manuel, Juan Montanelas, Canhota e Crispim, respectivamente.

A eles junta-se JP Ramos, "que junta a sua experiência no teatro ao seu medo por tremores de terra". Ricardo Relvas, profissional de rádio, acrescenta o seu sentido de “humor negro” ao espectáculo no Vidamar.

Para organizar o "All Star da comédia madeirense em palco", o anfitrião será João Gouveia, que vai demonstrar como se reparte o jogo e manter o nível de gargalhadas bem alto.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros e estão à venda na Tabacaria Anadia Shopping, Balcão de Informação do Fórum Madeira, Lojas do Diário, Snack Bar São Sabores: La Vie e Funchal e no Snack Bar El Arepazo em Santa Cruz.