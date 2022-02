Bar do Clube Naval do Funchal reabre a 10 de Fevereiro

O bar e a esplanada do Clube Naval do Funchal reabrem no próximo dia 10 de Fevereiro pelo novo concessionário do ‘Grupo Castanheiro’, informou o presidente António Fontes, numa nota publicada.

Disse ainda que as obras a realizar no solário grande, em especial as de protecção da piscina, “não vão exigir nenhuma contribuição especial dos sócios do CNF”.

“As fontes do CNF, felizmente, vão muito para além do pagamento das quotas sociais dos seus associados”, acrescenta o presidente.