Conservatório estreia obra orquestral pensada para crianças a 18 de Fevereiro

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira apresenta, no próximo dia 18 de Fevereiro, em estreia absoluta, a obra orquestral 'A Pequena Feiticeira e a Elegia da Terra'. O espectáculo terá duas sessões, às 15 (exclusiva para escolas) e às 19 horas (público em geral), no Centro de Congressos da Madeira. As entradas são gratuitas.

A obra orquestral 'A Pequena Feiticeira e a Elegia da Terra' foi composta por João Caldeira e será interpretada pela Orquestra Académica do Conservatório, sob a batuta do professor e maestro Francisco Loreto. Contará, ainda, com a participação de alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação, sob a direção de Diana Pita.

Com a duração de cerca de 50 minutos, o espectáculo pretende sensibilizar crianças e jovens para a crise ambiental em que vivemos.

"Pretende incutir-lhes valores que os preparem para uma vida responsável, principalmente na preservação dos elementos naturais que o rodeiam. Também será importante na apresentação da orquestra enquanto ‘plataforma’ de reprodução musical erudita, mas num formato vocacionado para crianças. A orquestra deixa de ser ‘clássica’ para ser um exemplo de organização, dinâmica, partilha, trabalho, talento", destaca o presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, citado em nota de imprensa.

'A Pequena Feiticeira e a Elegia da Terra' é ainda "uma oportunidade de conhecer as potencialidades da orquestra enquanto grupo que combina várias forças em prol de um só objectivo. Foi pensada para a participação ativa do público e, apesar das atividades serem adequadas a crianças do primeiro ciclo de escolaridade, toda a mensagem e conceito são perfeitamente actuais e actuantes em jovens e adultos", refere a mesma nota.

A história da obra fala sobre Demetra, uma pequena feiticeira que vive com a sua família numa ilha cheia de beleza natural, onde possui uma estufa de plantas mágicas. Eles têm o poder da agricultura e das colheitas e controlam as estações do ano. Certo dia, algo inexplicável ameaça a vida de tudo o que é natural na Terra e há que lutar pela sobrevivência e encontrar uma forma de reverter os acontecimentos. A personagem principal da história, com a sua magia e capacidade imaginativa, desprovida de crenças e preconceitos, utiliza o seu livro ‘Elegia da Terra’ para procurar, junto de outros pequenos feiticeiros espalhados pelo mundo fora, a força que os elementos naturais e humanos têm para ultrapassar os obstáculos e restituir a esperança no mundo.

Os seus bilhetes para o espectáculo poderão ser levantados antecipadamente, a partir desta sexta-feira, na Sede do Conservatório ou no Polo do Bom Jesus, junto da reprografia ou dos serviços administrativos, respetivamente.

Para assistir ao concerto, será necessário apresentar comprovativo de esquema vacinal iniciado ou completo, certificado de recuperação até 180 dias, ou confirmação da realização do TRAg (teste rápido antigénio) até 24 horas antes do evento, a maiores de 5 anos (inclusive).