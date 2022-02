Tome nota da agenda desta sexta-feira, 11 de Fevereiro

- 10 horas - O vereador da Câmara Municipal do Funchal Bruno Pereira, com o pelouro da Protecção Civil, participa no encerramento da Semana da Prevenção 'Galeão + Resiliente', iniciativa do Serviço Municipal de Protecção Civil, que se realiza no âmbito dos Núcleos de Protecção Civil, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro;

- 10h30 - O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira promove uma conferência de impressa no Aeroporto Internacional da Madeira;

- 11 horas - A Casa de Saúde S. João de Deus comemora os 100 anos de presença dos Irmãos de S. João de Deus na Madeira;

- 11h30 - Inauguração da nova exposição no Espaço do Artesão, da autoria de Celina Coelho com a presença do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento;

- 15 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na eucaristia, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, que assinala o Dia Mundial do Doente, na Casa de Saúde São João de Deus;

- 15 horas - Assinatura de um protocolos de cooperação entre a Fundação Cecília Zino e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura;

- 15 horas - O secretário regional da Economia, Rui Barreto, participa na cerimónia de entrega de certificados de formação a 10 novos inspectores que concluíram o curso de Ingresso na Carreira Especial de Inspecção, no auditório do Museu da Electricidade – Casa da Luz;

- 15h45 - O PCP reúne-se com a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 17 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na inauguração da exposição de fotografia dedicada ao fotógrafo Augusto Cabrita, que acontece no Museu de Fotografia da Madeira;

- Entre as 17h30 e as 20h30 - Votação para a Comissão Política, Secretariado e Delegados ao 18º Congresso Regional do PSD Madeira;

- 17h30 - O presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, exerce o seu voto no âmbito das eleições directas;

- 18 horas - Assinatura de um protocolos de cooperação entre a Fundação Cecília Zino Câmara Municipal do Funchal;

- 18 horas - A Câmara Municipal de Câmara de Lobos inaugura a Biblioteca e Centro Documental Padre Mário Tavares Figueira, na antiga EB1/PE do Jardim da Serra, Quinta Leonor, e contará com o espólio documental do homenageado e o espólio documental do Pe. José Luís Rodrigues. A cerimónia será presidida pelo presidente da autarquia Pedro Coelho;

- 21 horas - Será divulgado os resultados das eleições, pelo PSD Madeira, através de comunicado;