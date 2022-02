'Sobe & Desce' estreia amanhã no Centro Cívico do Estreito

O Teatral - Grupo Teatral de S. Gonçalo estreia amanhã, dia 10 de Fevereiro, pelas 21 horas, a comédia 'Sobe & Desce', no Auditório Maestro João Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito.

A peça para maiores de 16 anos - que aborda as relações humanas - tem texto e encenação de Miguel Pestana. Paula Filipe é a assistente de encenação e a produção fica a cargo de Roberto Costa

"Era uma vez uma mulher de casca rija e um homem de coração meigo. Eu, tu e os outros. Podemos às vezes não escutar mas queremos ser escutados. De vários pontos de vista testemunhamos nesta comédia relações humanas em curso. Nada mais pode ser dito, apenas escutado. Uma comédia onde nem tudo acaba como começa. Três casais numa experiência comum onde nem tudo é o que parece", pode ler-se na sinopse.

Na sexta-feira e no sábado, a peça volta a subir ao palco do Auditório Maestro João Victor Costa,, com uma sessão Às 21 horas no dia 11 e duas sessões (uma às 16 e outras às 20 horas), no dia 12.

Os bilhetes têm o custo de 7 euros e podem ser reservados por telefone (914 688 790).