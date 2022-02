Al Hilal de Leonardo Jardim falha final do Mundial de Clubes

O Al Hilal, orientado pelo treinador madeirense Leonardo Jardim falhou esta tarde o ‘assalto’ à final do Campeonato do Mundo de Clubes em futebol, ao perder na meia-final do evento, que se esta a realizar em Abu Dhabi, diante do campeão europeu, os ingleses do Chelsea, por 1-0.

Os britânicos estão na final, onde irão defrontar os brasileiros do Palmeiras, orientado pelo técnico português Abel Ferreira, graças ao golo do internacional belga Lukaku, à passagem do minuto 32.

O campeão asiático, irá agora tentar conquistar a medalha de bronze no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, agendado para as 13h30 deste sábado, onde terá pela frente a formação egípcia do Al-Ahly. A partida poderá ser acompanhada em directo, através do Canal 11.

A luta pelo título entre Palmeiras e Chelsea tem lugar, também no sábado, pelas 16h30 e com transmissão televisiva em directo no Canal 11.