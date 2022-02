Tome nota da agenda desta quarta-feira, 16 de Fevereiro

- 9 horas - Reunião Plenária;

- 11 horas - Concurso regional de Cocktails Madeira 2022 promovido pela Associação Barmen da Madeira, no Mercado dos Lavradores;

- 11 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe o Comandante Naval Vice-Almirante Jorge Manuel Nobre de Sousa, em audiência de apresentação de cumprimentos;

- 12 horas - O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe no Palácio de São Lourenço, o Comandante da Estação de Radar N.º 4, Tenente-Coronel José Carlos Gama Sargaço;

- 12 horas - A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada e o secretario regional de Economia, Rui Barreto, visitam a recuperação da área florestal do Parque Empresarial de Câmara de Lobos;

- 12 horas - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a Oficina de Ajudas Técnicas da Causa Social, no Bairro da Nazaré;

- 14h30 - 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 14h45 - O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, recebe para apresentação de cumprimentos, o Comandante Naval, Vice-almirante Jorge Manuel Nobre de Sousa;

- 15 horas - A CDU realiza uma acção política, no âmbito da campanha sobre o aumento do custo de vida, junto às instalações da Empresa de Electricidade da Madeira;

- 18 horas - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na cerimónia de apresentação do livro 'A Arte Automóvel de Ricardo Veloza', uma homenagem da Direcção Regional da Cultura e da Região ao escultor e antigo director regional. A apresentação decorre na sala de conferências do Centro de Congressos do Casino da Madeira;

- 18 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente no lançamento do livro 'A Arte Automóvel de Ricardo Veloza', que tem lugar no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal.