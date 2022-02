Orquestra Clássica da Madeira abre Temporada França-Portugal 2022 com duas estreias nacionais

A Orquestra Clássica da Madeira vai abrir a Temporada Cruzada Portugal-França 2022, em solo nacional, com um concerto que terá lugar próximo sábado, dia 19 de Fevereiro, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal.

Este é um dos 200 eventos que serão promovidos – entre Fevereiro e Outubro de 2022 – na sequência do intercâmbio cultural acordado entre os governos português e francês, em 2018 e, entretanto, adiado devido à pandemia de covid-19.

Sobre o convite que a Orquestra Clássica da Madeira recebeu para participar nesta iniciativa representa, por um lado, um motivo de orgulho pelo reconhecimento da sua crescente qualidade artística e, por outro lado, a sua capacidade de integração em projetos de dimensão internacional. Norberto Gomes, Director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Neste concerto, a Orquestra Clássica da Madeira será dirigida pelo maestro convidado Michaël Cousteau e contará com a participação de dois solistas, o pianista Bruno Belthoise e a soprano Raquel Camarinha.

Quanto ao repertório a ser apresentado neste concerto, dialogarão entre si as obras de Maurice Ravel e de Fernando Lopes-Graça, assim como duas obras da nova geração propositadamente criadas para esta ocasião: 'O pescador e a lua', de Benjamin Attahir (nascido em 1989) e o 'Concerto para piano Op. 78' de Anne Victorino d'Almeida (nascida em 1978).

Este concerto será um momento para celebramos esta aventura artística franco-portuguesa, iluminadas pelas cores da língua latina e pela capacidade de uma escuta recíproca, que permitirá vivenciar um momento histórico na relação cultural entre os dois países.

Os bilhetes para o concerto custam entre 20 e 5 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira, no horário das 09 às 18 horas, e no dia no local do concerto, a partir das 16 horas. Como já é habitual, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

Michael Cousteau

Violoncelista de formação e Mestre em história cultural pela Universidade de Paris I Panthéon – Sorbonne, estudou direção orquestral com Julius Kalmar e Karl Osterreicher na Hochschule für Musik em Viena e obteve vários prêmios por direção, análise, orquestração e escrita nos conservatórios regionais de Reims e de Paris. A carreira de Michaël Cousteau levou-o a liderar o repertório sinfônico e lírico em todo o mundo. Seu gosto pela conceção de programas originais ajuda a tornar seus concertos em momentos de inteligência e de partilha com o público.

Bruno Belthoise

Pianista e improvisador, foi distinguido pela Fundação Laurent-Vibert e recebeu o Prémio da Fondation de France em 1988. Obteve o “Diplôme Supérieur d’Exécution“ em Piano na École Normale de Musique de Paris em 1989 e foi “Révélation Classique ADAMI” em 1997. Aperfeiçoou a sua formação junto de mestres como Françoise Buffet-Arsenijevic, Bruno Rigutto, François-René Duchâble, Madeleine Giraudeau-Basset e Helena Moreira de Sá e Costa.

Raquel Camarinha

A soprano iniciou os seus estudos musicais aos cinco anos de idade, formando-se em piano e flauta transversal. Fascinada desde sempre pelo canto e pelo teatro, faz inicialmente uma formação vocal e teatral em Portugal, interpretando os seus primeiros papéis operáticos aos 19 anos em Lisboa (Zerlina, Barbarina). Decide em seguida aperfeiçoar-se em França, em 2011 concluiu o Mestrado de Canto no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris, e em 2013 obteve os Diplomas de Artista Intérprete “Canto” e “Reportório Contemporâneo e Criação”. Nomeada para as Victoires de la Musique Classique 2017 na categoria Revelação Artista Lírico, Raquel Camarinha foi vencedora de vários concursos nacionais e internacionais. É igualmente laureada dos concursos Prémio Jovens Músicos 2007, 2º Concurso de Canto Lírico da Fundação Rotária Portuguesa e Prémio José Augusto Alegria.

Benjamin Attahir

Começou por estudar violino, mas desde muito cedo se apaixonou pela composição. Entre seus professores destacam-se Édith Canat de Chizy, Marc-André Dalbavie, Gérard Pesson, além de Pierre Boulez. Aperfeiçoou a sua prática de violino com Ami Flammer e se apresentou em grupos como a Jersey Chamber Orchestra, o Ensemble Intercontemporain, LSO Soundhub. Benjamin Attahir foi o vencedor de vários concursos e recebeu várias distinções: o Concurso Geral, o IHC dos EUA em Bloomington, o Concurso Internacional da cidade de Boulogne, o Prémio Salabert da SACEM, bem como dois prémios da Académie des Beaux-Arts (incluindo o Prémio Pierre Cardin 2015).

Anne Victorino d’Almeida

É violinista, compositora e professora no Conservatório Nacional onde exerceu de 2017 a 2019 o cargo de diretora adjunta. Em 1986 iniciou aulas de violino na Fundação Musical dos Amigos das Crianças com Inês Barata, tendo concluído o 8º grau sob orientação de Leonor Prado. Licenciou-se em 2003 na Academia Nacional Superior de Orquestra, na classe de Agnès Sarosi. Foi igualmente orientada, após a sua licenciatura, por António Anjos. Toca regularmente com diversas orquestras nacionais. Enquanto compositora, iniciou a sua carreira tendo já obtido vários prémios. Em 2019 lançou o CD duplo “A Sombra dos Sentidos” com obras de câmara de sua autoria com etiqueta AvA Musical Editions, apoiado pela SPA e GDA, sendo-lhe atribuído em 2019 o prémio Harvey Philips Award em Iowa (EUA) com a obra “Contos&Improvisos”. Para 2022 está previsto o lançamento do seu segundo CD.