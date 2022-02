'Confiança' entende que PSD prefere despedir

Da reunião desta quinta-feira, 17 de Fevereiro, da Câmara Municipal do Funchal resultou a aprovação da proposta de descentralização administrativa que tem como objectivo a transferência de competências para as juntas de freguesia de várias tarefas, tais como, a gestão e manutenção de alguns espaços verdes e a limpeza de espaços pedonais. “Estamos a falar de ajudar as juntas de freguesia no apoio financeiro, logístico, operacional e de recursos humanos”, disse Pedro Calado, presidente da CMF, que explicou que os contratos a estabelecer com as juntas vão representar um valor global de 1,4 milhões de euros.