'Confiança' apresenta proposta para trabalhadores da Frente MarFunchal

Os vereadores da coligação 'Confiança' vai apresentar na próxima reunião da Câmara Municipal do Funchal uma proposta para a estabelecer acordos de cedência de interesse público de forma a possibilitar que "os trabalhadores da Frente MarFunchal visados no processo de restruturação em curso na empresa municipal, possam continuar a exercer funções ao serviço da autarquia".

Desde Dezembro do ano passado que alguns trabalhadores da empresa municipal Frente MarFunchal vivem na incerteza sobre o seu futuro, após o presidente da Câmara Municipal ter comunicado publicamente o despedimento de 13 funcionários, aos quais foram apresentados acordos de cessação de contrato de trabalho. Desde então, a Câmara Municipal do Funchal tem anunciado algumas opções na área do trabalho e recursos humanos, como a nobre intenção de oferecer trabalho a pessoas em situação de sem abrigo ou a abundante alteração do mapa de pessoal para criar mais 36 novos cargos para dirigentes, que demonstra a disponibilidade do município em reforçar os seus quadros. Confiança

“A proposta que apresentamos é uma solução justa para todas as partes e que garante simultaneamente a pretendida redução das despesas com pessoal à empresa Frente Mar enquanto salvaguarda os direitos dos trabalhadores que continuariam a contribuir com o seu trabalho para o desenvolvimento da nossa cidade”, defende o vereador Miguel Silva Gouveia.

Sobre as eventuais motivações que possam ter estado na escolha dos trabalhadores a despedir, o autarca da Confiança acrescenta que “o município tem a obrigação de tratar todos de forma igual no acesso ao emprego e ao trabalho, não sendo admissível qualquer tipo de discriminação entre trabalhadores e o Código do Trabalho é particularmente explícito no que se refere à liberdade de convicções políticas ou ideológicas”.