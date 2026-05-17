Pelo menos 10 mortos em ataque na zona centro do México

Pelo menos 10 pessoas, incluindo seis homens, três mulheres e uma menor, morreram hoje num ataque a tiro no município de Tehuitzingo, no estado de Puebla, no centro do México, indicaram as autoridades estaduais.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Puebla disse que as vítimas "terão sido atacados por indivíduos armados".

O ataque terá ocorrido de madrugada, quando homens armados invadiram uma casa e atacaram uma família aparentemente ligada ao sector dos transportes da zona.

Nove pessoas morreram no local e uma mulher morreu a caminho do hospital, indicou a Procuradoria-Geral de Puebla, que abriu um inquérito.

Os meios de comunicação locais noticiaram que a menor morta era uma recém-nascida e que, entre os seis homens, estavam outros dois menores, embora esta informação não tenha sido confirmada pelas autoridades.

A Polícia Estadual, o Exército, a Guarda Nacional e as autoridades ministeriais participam nas investigações para localizar os responsáveis pelo ataque, tendo sido instalados postos de controlo nas entradas da comunidade, adiantou a SSP.

O estado de Puebla registou vários episódios de violência armada nos últimos anos, alguns dos quais estão, de acordo com as autoridades, relacionados com o crime organizado.