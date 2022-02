PSD congratula Startup Madeira pelo seu 25º aniversário

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de congratulação à Startup Madeira pelo seu 25º aniversário, enaltecendo o seu papel no que diz respeito "ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento digital na Região".

Os social-democratas deixaram também uma palavra de "reconhecimento a todos os que arriscaram e implementaram as suas ideias, ao longo destes anos, contribuindo para o sucesso desta Sartup e da Madeira".

"Sob a tutela da Secretaria Regional da Economia, e em parcerias com diversas instituições, como a Universidade da Madeira, é responsável por vários projectos de entre os quais merecem destaque o Requalificar + DIGITAL, as Oficinas do Empreendedor Digital, do Empreendedor, do Empreendedor Agrícola e de Startups, o startWEB,pt Madeira Caça Talentos, o Programa de Gestão da Inovação em Empresas da RAM ou o Madeira Startup Retreat", recorda o grupo em nota de imprensa, destacando que, desde 1997, a Startup Madeira já acolheu 35 mil empreendedores.

"Nas instalações, no Campus da Penteada, potencia a Sala Steve Jobs, que é um espaço de trabalho cooperativo para alunos que estão a realizar projetos empresariais, criativos e inovadores, no ensino universitário., seguindo também uma linha de articulação e de contacto com o exterior, através do 'Erasmus para Jovens Empreendedores'. Além disso, integra e promove o projeto InsertaTIC, que baseia a sua ação na transferência de conhecimento dos Centros de Investigação para as Pequenas e Médias Empresas regionais, de modo a aumentar e reforçar a inovação na Região da Macaronésia", refere a mesma nota.

Outras aspecto relevado pelos social-democratas prende-se com o projecto 'Digital Nomads Madeira Islands', "que conta já com 10 000 inscrições, oriundas de 121 países".