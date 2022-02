Miguel Gouveia destaca desempenho orçamental “de confiança”

Na sequência da reunião de câmara desta semana do executivo do Funchal, o vereador e ex-presidente Miguel Silva Gouveia destaca - no que concerne ao Mapa de Desempenho Orçamental no final de 2021 - "a confirmação do rigor financeiro e da boa gestão da coligação 'Confiança' que além de deixar 90 milhões de euros de investimentos lançados no terreno sem qualquer pagamento em atraso, transita um saldo de gerência superior a 7 milhões de euros".

Em comunicado de imprensa, o autarca justifica a posição da 'Confiança' relativamente à proposta de reestruturação dos serviços do município, apresentada pelo PSD/CDS, com críticas ao "despesismo que a mesma encerra que, a par do afastamento de alguns dos dirigentes em funções, representa a capitulação da meritocracia em prol da eventual satisfação de redes clientelares partidárias”.

Miguel Silva Gouveia diz ser “inadmissível que ao mesmo tempo que cortam apoios e tentam despedir trabalhadores, argumentando dificuldades financeiras que hoje se confirma não existirem, o PSD proponha aumentar brutalmente o número de cargos de direcção e comprar carros de luxo para passeios presidenciais”, acrescentando que “com este tipo de gestão de prioridades, 8 anos de contas certas rapidamente se esgotam”.

Nas demais propostas da ordem de trabalhos, a 'Confiança' votou favoravelmente, nomeadamente na atribuição de benefícios fiscais a uma obra de reabilitação de um edifício na Travessa das Capuchinhas, e à celebração de um contrato-programa com a empresa municipal SocioHabita para fazer face às rendas sociais praticadas num montante de 670 mil euros.