Barbra Streisand ausente de homenagem em Cannes por razões de saúde

A atriz e cantora norte-americana Barbra Streisand cancelou, por razões de saúde, a ida ao Festival de Cinema de Cannes, que decorre em França, onde receberia um prémio de carreira.

O festival anunciou hoje que Barbra Streisand, de 84 anos, não irá à cerimónia de homenagem por estar a recuperar de uma lesão num joelho.

Barbra Straisand deveria receber a Palma de Ouro de Carreira no próximo sábado, no encerramento do festival.

"Estou profundamente honrada por receber a Palma de Ouro honorária e queria muito celebrar os filmes notáveis da 79.º edição", afirmou a artista no comunicado divulgado pelo festival.

Apesar da ausência de Barbra Streisand, Cannes revelou que manterá a homenagem à atriz.

Nesta edição, o festival de Cannes já atribuiu igualmente a Palma de Ouro de carreira ao realizador neozelandês Peter Jackson.

Com uma carreira com mais de seis décadas, Barbra Streisand é uma das mais reconhecidas figuras da cultura e entretenimento dos Estados Unidos, cujo trabalho atravessa o cinema, o teatro musical, a música, a produção e a filantropia.

É uma das poucas figuras internacionais distinguidas com os mais conhecidos prémios do entretenimento norte-americano: Emmy (televisão), Grammy (música), Óscar (cinema) e Tony (teatro).

Em edições anteriores, o Festival de Cannes atribuiu a Palma de Ouro de carreira a nomes como o cineasta português Manoel de Oliveira, a realizadora Agnès Varda, as atrizes Jodie Foster e Meryl Streep e o ator Robert de Niro.