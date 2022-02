Coligação Confiança diz que "Funchal perde ciência"

"Na semana em foi aprovada no órgão executivo a proposta de restruturação dos serviços municipais, a equipa da Confiança visitou o Museu de História Natural do Funchal para lamentar que a extinção do histórico Departamento de Ciência, veiculada pela nova orgânica", critica uma nota de imprensa enviada pelo vereador da oposição Miguel Silva Gouveia.

Na nota recorda-se que "o Departamento de Ciência, criado em 1994 como corolário do trabalho desenvolvido na área da investigação científica, primeiro pelo Doutor Günther Maul e depois pelo Doutor Manuel Biscoito, tem colocado o Funchal numa posição excepcional no municipalismo português no que diz respeito à ciência". Continua, frisando que "o extinto Departamento de Ciência, coordenava o Museu de História Natural do Funchal, recentemente reaberto após profundas obras de remodelação num investimento superior a um milhão de euros, e a Estação de Biologia Marinha do Funchal, cujo edifício encontra-se actualmente em remodelação, e desempenhava um papel fundamental no estabelecimento de parcerias internacionais".

Desta forma, e "à margem da visita ao museu mais antigo da Madeira, a vereadora Cláudia Dias Ferreira afirmou que 'a ciência contribui indiscutivelmente para o desenvolvimento da sociedade, uma vez em que permite melhoramentos em tão distintas áreas como a saúde, a alimentação, o ambiente, da tecnologia, permitindo a melhoria da qualidade de vida das populações e enriquecendo as sociedades intelectual e culturalmente'", refere, citada na nota.

A vereadora "salientou ainda que a importância da ciência 'nas respostas aos desafios do nosso dia-a-dia, como verificámos nesta pandemia, e criando conhecimento essencial à redução das desigualdades, também pela via educacional'", explica. "Sobre a extinção do Departamento de Ciência a autarca considera ser 'um desrespeito não só para com o legado de conhecimento que o Funchal deu ao mundo, mas também para com todos os homens e mulheres que se empenharam durante décadas no desenvolvimento do trabalho científico no município'", lamenta.

E termina, recordando que "na última reunião de executivo, os vereadores da Confiança abstiveram-se nas propostas de Reestruturação dos Serviços do Município do Funchal e de Designação dos Júris de Recrutamento para Cargos de Direcção que irão ser discutidas no final deste mês em Assembleia Municipal".