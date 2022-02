Miguel Albuquerque reeleito presidente do PSD-Madeira

Miguel Albuquerque acaba de ser reeleito presidente do PSD-Madeira com 98,3% dos votos. Um total de 2.410 militantes foram às urnas 'laranjas' exercer o seu direito de voto e 2.370 renovaram a confiança na liderança do social-democrata (Lista A). Estavam habilitadas a votar um universo de 2.625 pessoas.

O secretário-geral do partido, José Prada mostrou "grande satisfação" pelo facto de "mais uma vez" ter assistido "a uma grande mobilização" dos militantes "neste acto eleitoral".

Albuquerque candidata-se pela última vez em 2023 a presidente do Governo Regional "Foi um compromisso que assumi e só em circunstâncias excepcionais é que vou alterar", assumiu o presidente do PSD-Madeira

Mobilização que vem reforçar a nossa união para os grandes desafios que temos pela frente e vem demonstrar a grande vontade dos nossos militantes em trabalhar em nome deste partido e em nome da Madeira. Faz com que a liderança do nosso presidente ainda saia mais reforçada deste acto eleitoral. José Prada, secretário-geral do PSD-Madeira

