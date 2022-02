'Confiança' partilha contributo para "Agenda pela Cidadania Informada na Madeira"

A coligação 'Confiança' partilhou um documento denominado 'Guião para a aplicação do PRR na Madeira', que pretende afirmar-se como um contributo para "Agenda pela Cidadania Informada na Madeira". No fundo, quer "trazer transparência na utilização de recursos públicos e de promoção do exercício de cidadania informada, próprio das democracias saudáveis".

"De habitações a smartphones, de colchões a baterias eléctricas e de ecógrafos a reservatórios de águas, muito se prevê comprar e construir na Madeira com os milhões europeus do PRR. Por isso, também a nível regional, importa analisar o PRR e a documentação que o sustenta para melhor compreender as opções tomadas na aplicação dos milhões que nos couberam em sorte", refere no texto introdutório do documento.