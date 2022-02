Túneis da Via 25 de Abril e Rua da Ribeira de João Gomes com circulação interrompida

A Câmara Municipal do Funchal emitiu uma nota onde dá conta da necessidade de proceder à interrupção da circulação rodoviária nos dos túneis da Via 25 de Abril e via de circulação da Rua da Ribeira de João Gomes.

Eis os horários:

- Dia 17 de Fevereiro entre as 21:00 e as 04:00, Via 25 de Abril, no troço. entre a Rua Alferes Veiga Pestana e a Rua da Ribeira de João Gomes (dois túneis);

- Dia 22 de Fevereiro entre as 09:30 e as 12:30, interrupção da circulação rodoviária na via mais a poente da Rua da Ribeira de João Gomes, junto ao entroncamento com o túnel da Via 25 de Abril (Campo Barca);

- Dia 3 de Março entre as 21:00 e as 04h00, Via 25 de Abril, no troço entre o ramal de acesso à Calçada da Encarnação e a Rua do Ribeirinho da Pena (túnel Alferes Veiga Pestana).