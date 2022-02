Trânsito intensifica-se na via rápida

O trânsito que se faz sentir nesta manhã de quarta-feira já é bastante intenso a esta hora, nomeadamente na via rápida e no sentido Machico - Ribeira Brava e no troço entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior.

Sem qualquer ocorrência de registo, apenas terá a haver com o habitual e já tradicional aglomerado de viaturas em horas de ponta nesta zona, bem como noutros pontos de acesso ao Funchal.

Num dia ainda sem sol à vista, portanto bastante nublado, a possibilidade chuva fraca a norte (já notória), mas que nada indica que não ocorra a sul, implica que os condutores tenham em atenção o estado da via, para assim tomarem as medidas de condução preventiva.