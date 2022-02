CMF diz-se disponível para cooperar com a Casa de Saúde de São João de Deus

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) manifestou, hoje, dia 11 de Fevereiro - dada em que se assinala o centenário da Casa de Saúde S. João de Deus - "toda a disponibilidade da autarquia" em celebrar "diferentes protocolos" com a instituição, nomeadamente no sentido de "proporcionar acompanhamento e criar oportunidades de trabalho às pessoas recuperadas dos problemas de consumo de álcool e de drogas"..

Pedro Calado deixou também um apelo para que "todos sejam responsáveis" e que haja "um trabalho de equipa, envolvendo a CMF, o governo, as juntas de freguesia, as IPS’S, e outras entidades no acompanhamento e integração destas pessoas".

“O grande desejo é que as pessoas que saem não voltem a entrar. Temos de criar aqui um tampão para que essas pessoas que saem depois de um tratamento tenham a oportunidade de serem reabilitadas”, defendeu, reforçando que “a CMF está disponível para dar esse pontapé de saída para celebrar acordos de trabalho para pessoas recuperadas dos problemas de consumo de álcool e de drogas para que possam ter uma porta aberta no mundo do trabalho”.

O presidente da autarquia sublinhou também que "mais do que fazer trabalhos de bastidores, técnicos e burocráticos dentro de salas, a CMF já está no terreno a trabalhar com as autoridades regionais para que, em conjunto, possa acabar com o problema dos sem-abrigo na cidade do Funchal".

"Nós temos um projecto em marcha e vamos materializar muito rapidamente esse trabalho diário que é muito positivo e que tem de ser enaltecido", frisou.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal lembrou ainda "que nos últimos anos o Governo Regional investiu na Casa de Saúde São João de Deus mais de 11 milhões de euros", mas vincou que "mais importante do que enaltecer o trabalho físico que foi feito nos últimos anos, sobretudo no melhoramento de infraestruturas, é de elogiar a grande obra social e humanitária feita por aquela instituição que celebra 100 anos de presença na Região".

“Não tem preço o conforto e o humanismo que tem sido feito. Esta casa está bem viva, não só pela excelência do trabalho, mas também, fruto da boa visão do Governo e do grande investimento dado à instituição”, rematou.