CMF alerta para alterações temporárias à circulação rodoviária no Caminho do Poço Barral

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, na sequência da empreitada de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no concelho do funchal 1ª fase', obra da responsabilidade da AdF – Águas do Funchal, torna-se necessário realizar alterações temporárias à circulação rodoviária no Caminho do Poço Barral, de acordo com as seguintes fases:

Fase 1– Início na quarta-feira, dia 9 de Fevereiro, e prazo previsto até dia 23 de Fevereiro.

Entre as 08h00 e as 20h00 de segunda a sábado, a circulação rodoviária no segmento compreendido entre a Rampa do Poço Barral e o Caminho de Santo Amaro, será realizado apenas no sentido este-oeste.

Como alternativa, no sentido oeste-este, as carreiras n.º 8 e 16 da Horários do Funchal e o trânsito ligeiro que circulam no sentido oeste-este do Caminho do Poço Barral, serão encaminhados para o Caminho de Santo Amaro, em direcção à Estrada Comandante Camacho de Freitas. Os veículos pesados devem circular no Caminho de Santa Quitéria, Rua dos Alecrins e Estrada de Santa Rita em direcção à V.R.1.

Durante esta intervenção, no período noturno dos dias úteis, mais especificamente, entre as 20h00 e as 08h00 e também aos domingos, a circulação rodoviária neste segmento será realizada de forma alternada com recurso a sistema semafórico temporário.

Fase 2 – Prazo previsto entre 24 de Fevereiro a 3 de Março

A circulação rodoviária será realizada apenas no sentido oeste-este, entre a Travessa Dr. Fernando Rebelo e o Caminho de Santa Quitéria.

Como alternativa, os condutores devem circular pelo Caminho de Santo Amaro e Rua Dr. Gastão de Deus Figueira, em direção ao Caminho de Santa Quitéria.

As carreiras n.º 8 e 16 da Horários do Funchal devem circular pelo Caminho de Santo Amaro, Rua Dr. Gastão de Deus Figueira e Rua Dr. Fernando Rebelo em direção ao Caminho de Santa Quitéria.

Fase 3– Prazo previsto entre 4 de Março e 18 de Março

A CMF informa igualmente que entre o Caminho de Santa Quitéria e o n.º 68 de polícia, a circulação rodoviária será realizada apenas no sentido oeste-este.

Como alternativa, os condutores devem circular pelo Caminho de Santa Quitéria.