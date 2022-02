Desbaste de árvores na Estrada Monumental obriga a corte de trânsito

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que devido à limpeza de árvores, torna-se necessário interromper a circulação rodoviária na Estrada Monumental, no troço entre o Nó do Lido e a Rua Saint Helier, nos dias 12 e 13 de Fevereiro (sábado e domingo), entre as 09h00 e as 17h00, conforme abaixo indicado:

- Numa 1.ª fase será interrompida a circulação no troço entre o Nó do Lido e a Rampa do Lido, sendo que a circulação irá efetuar-se nos dois sentidos pelo lado oeste, através da Rua Saint Helier.

- Numa 2ª fase será interrompida a circulação no troço entre a Rampa do Lido e a Rua Sainte Helier, pelo que a circulação efetuar-se-á nos dois sentidos a partir do Nó Lido. O trânsito pedonal será desviado para o passeio norte em toda a extensão da Ciclovia, entre o Nó do Lido e a Rua Saint Helier.

Como alternativa à circulação rodoviária no sentido Funchal-Câmara de Lobos, deverá ser utilizada a Rua Simplício dos Passos de Gouveia e a Rua Saint Helier.

Solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local.

Os acessos às moradias e estabelecimentos na zona interrompida ao trânsito serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública.