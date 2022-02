Arrancaram comemorações do centenário da Casa de Saúde S. João de Deus

O descerrar de placa e busto de homenagem ao Beato J. J. Adradas, impulsionador da Ordem Hospitaleiras na Madeira, 100 anos, marcou o arranque das comemorações do centenário da Casa de Saúde S. João de Deus que assinala os 100 anos de presença dos Irmãos de S. João de Deus na Madeira.

Com o presidente do Governo Regional presente, as comemorações prosseguiram com a inauguração e descerrar de placa alusiva à nova Unidade Coragem e São João de Deus.

Marcaram também presença os secretários Pedro Ramos e Rita Andrade.