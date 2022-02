Carlos França vence Concurso Regional de Cocktails Madeira 2022

Decorrei, esta quarta-feira, no Mercado dos Lavradores, mais uma edição do Concurso Regional de Cocktails, iniciativa organizada pela Associação Barmen da Madeira, que contou com a presença de barmens de diversos bares da Região.

O objectivo passava por seleccionar os melhores oito barmens que vão representar a Madeira no próximo Campeonato Nacional, a realizar este ano no Algarve, entre 1 e 3 de Abril.

O vencedor do Campeonato Nacional representará Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails, que este ano se realiza em Cuba, no próximo mês de Outubro.

O evento contou com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal.

Carlos França foi o grande vencedor do concurso regional, a quem se juntam outros sete barmens madeirenses que vão, assim, representar a Região no Campeonato Nacional: Mafalda Fernandes, Luís Soares, Débora Santos, Eusébio Silva, César Figueira, Márcio Rodrigues e Pedro Moreira.