Marcelo em Paris com Macron para inaugurar a "Temporada Portugal-França 2022"

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, tem prevista uma deslocação a Paris, entre 11 e 12 deste mês, para a inauguração da "Temporada Portugal-França 2022", com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

No pedido de autorização para esta deslocação, feito ainda em janeiro, disponível no sítio oficial da Assembleia da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa refere que irá a Paris para inaugurar este programa de intercâmbio cultural "com o Presidente Macron".

Na Assembleia da República aguarda também votação um outro pedido de autorização do Presidente da República para se deslocar "a Reiquiavique e a Haia, entre 20 e 23 de fevereiro, a fim de, respetivamente, visitar uma força nacional destacada e a exposição da pintora Paula Rego".

A força nacional destacada que se encontra na Islândia é composta por 85 militares da Força Aérea Portuguesa e quatro aeronaves F-16M, que iniciaram neste mês a participação numa missão da NATO, com a duração de dois meses, até 30 de março.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.

Em janeiro deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto ir ao Dubai, para a Expo 2020, e a Moçambique, mas acabou por não concretizar nenhuma dessas duas deslocações, o que justificou com "as circunstâncias pandémicas um pouco por toda a parte" nessa altura.