NADA Temple abre temporada no Fórum Machico com festa especial animada pelo DJ XL Garcia

A exploração das áreas de restauração do Fórum Machico passam para as mãos do movimento Nada Temple. Como o DIÁRIO já havia informado em Julho de 2021, aquando da vinda à madeira do CEO do movimento 'Nada Temple', Dilen Megan, a Atlanticulture preparava a sua saída do Fórum Machico e a passagem para este importante movimento internacional.

'Nada Temple' em residência no Atlanticulture Center no Fórum Machico. Dylon, ceo do movimento, e a equipa, estão estão na Madeira para 'ancorar' o projecto que já corre o mundo

Com estreia já anunciada para o fim-de-semana de 18 e 19 de Março, está confirmada a vinda de um dos melhores DJs nacionais: Luís XL Garcia.

Neste evento actuam ainda Vítor Batista, Nelson Caires e Itisjonisfault (concerto).

O cartaz do evento de estreia já está divulgado, esperando agora que Machico saiba receber e acarinhar esta nova e importante oportunidade de dinamização do Fórum Machico através de uma programação robusta.

Sobre o Nada Temple

Este movimento composto por elementos chamados de 'nómadas' das artes digitais / electrónicas, que misturam música, cultura, artes e viagens temáticas que juntam pacotes associados a estas áreas nos destinos onde a Nada Temple já se encontra e tem conseguido um notável público residente.

Com esta chegada a Atlanticulture transfere-se para outras paragens, devendo sediar-se no Funchal e Lisboa além das Ilhas Bijagos.