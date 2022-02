Madeira com mais duas mortes associadas à covid-19

No dia de ontem morreram mais duas pessoas na Madeira infectadas com covid-19. Somam-se, agora, 185 óbitos associados à infecção por SARS-CoV-2.

A informação consta do mais recente 'Boletim Internamento' emitido pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), que dá conta, também, de que não houve qualquer alteração no número global de pessoas hospitalizadas nas unidades de saúde regionais com esta doença.

O SESARAM revela que estão internadas 61 pessoas, o mesmo número do que no dia anterior, duas das quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Embora o número global se mantenha o mesmo, percebe-se que não são as mesmas pessoas que estão internadas, a julgar pelas alterações apontadas quanto às idades e à condição vacinal dos doentes. Ontem estavam hospitalizados em enfermaria três doentes com menos de 18 anos (eram quatro no dia anterior). Os restantes, na faixa etária entre os 18 e os 65 anos, passámos de 15 para 20 doentes; e com mais de 65 anos, passámos de 42 para 37. Apesar destas alterações, o maior número de internamentos verifica-se em pessoas acima dos 65 anos.

No que respeita à cobertura vacinal, são agora mais dois os doentes não vacinados internados, tendo passado de 13 para 15.

Os dados revelados pelo SESARAM no início da tarde desta quinta-feira reportam-se à meia-noite de ontem.