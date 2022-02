Miguel Albuquerque só faz promessas com os "pés assentes na terra"

“Eu não faço promessas sem ter os pés assentes na terra”, disse Miguel Albuquerque no início desta noite no decorrer da edição deste ano da Gala dos Galos d’Ouro, promovida pela Associação Desportiva Galomar, que teve lugar no pavilhão da Escola dos 2º e 3º ciclos do Caniço.

O presidente do Governo Regional dirigia-se, particularmente, à vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, que também estava presente no evento, para dizer que vai estudar a possibilidade e a necessidade de construção de um novo pavilhão na freguesia.

Nos elogios do líder do Governo madeirense não esqueceu a Escola dos 2º e 3º ciclos do Caniço, que diz ser uma escola de vanguarda no que respeita às novas tecnologias.

Quem também mereceu elogios de Miguel Albuquerque foi a família Bachmeier, cujo trabalho e dedicação ao longo dos anos foram evidenciados pelo governante, nomeadamente com a referência ao grupo empresarial que deu origem ao GaloMar e todos os empreendimentos relacionados.

A Associação Desportiva Galomar assinalou os seus 22 anos de existência com mais uma edição da Gala dos Galos d’Ouro, na qual foram distinguidos vários atletas e outras personalidades que de destacaram ao longo do último ano.