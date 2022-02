Governo Regional investe 1,5 milhões no Sistema Elevatório do Calvário

A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) tem em curso a construção de uma nova estação elevatória no Calvário, no concelho de Câmara de Lobos, que irá beneficiar as populações das zonas altas do Jardim da Serra e do Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo explicou Susana Prada, em visita aos trabalhos, a intervenção, orçada em 1,5 milhões de euros, irá beneficiar o abastecimento de água a 4 mil habitantes.

“Com este investimento será possível garantir uma maior fiabilidade no fornecimento de água através da instalação de novos equipamentos e reservatórios de maior capacidade. Será possível também prestar um serviço mais eficiente do ponto de vista energético com grandes vantagens ambientais, nomeadamente nas emissões de CO2”, disse a governante com a tutela do ambiente, adiantando que a conclusão da obra está prevista para Novembro de 2022.