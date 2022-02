MPT pede ao Governo Regional que torne as listas de espera públicas

O MPT veio hoje a público defender que o Governo Regional torne as listas de espera públicas, seguindo o exemplo do Sistema Nacional de Saúde (SNS), que "permite que qualquer cidadão, a qualquer momento, saiba: Situação da inscrição na lista de espera para cirurgia; Posição na lista; e, Tempo de espera previsível para cirurgia".

O MPT pretende que "este sistema do SNS seja aplicado na Região a todos os actos médicos em lista de espera do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. - SESARAM, E.P.E., e que sejam publicados diariamente e automaticamente o número de actos médicos por categoria exercidos no ano corrente".

Com estas medidas, o partido almeja: "informar o utente e o cidadão, adequando as expectativas de satisfação da sua necessidade à realidade"; "evitar ultrapassagens indevidas na lista de espera"; "promover a correção de falhas na inscrição e duplicação de inscrições"; "a transparência na gestão das listas" e "melhorar a fiscalização do SESARAM".

Em nota remetida à imprensa, o MPT refere que "estas listas de espera devem estar feitas e actualizadas diariamente", salientando que "o custo de implementação destas medidas é muito reduzido" e que as mesmas "são fáceis de implementar, a não ser que o SESARAM esteja a ser mal gerido", remata.