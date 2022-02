Hezbollah revela que está a fabricar drones militares no Líbano

O líder do Hezbollah libanês revelou hoje que o movimento xiita está a fabricar drones militares, alertando ter tecnologia para transformar milhares de mísseis na sua posse em munições guiadas com precisão.

Sayyed Hassan Nasrallah disse que o Hezbollah está a trabalhar para melhorar as suas capacidades militares, revelando que no último verão os combatentes realizaram o maior exercício de treino desde que o grupo foi formado em 1982.

Os comentários de Sayyed Hassan Nasrallah surgiram num discurso transmitido na televisão numa cerimónia anual que marca o aniversário do assassínio de alguns principais líderes políticos e militares do movimento apoiado pelo Irão.

"Temos a capacidade de transferir mísseis na nossa posse -- aos milhares -- para munições guiadas com precisão", avisou.

As palavras do líder do Hezbollah pareceram sugerir que os repetidos ataques aéreos israelitas nos últimos anos, destinados a impedir que o movimento xiita adquirisse munições guiadas com precisão, não foram bem-sucedidos.

E acrescentou: "Começamos a fabricar drones no Líbano há muito tempo. Quem quiser comprar pode preencher um requerimento".

O grupo havia enviado drones no passado para Israel, tendo sido alguns deles abatidos.

O Hezbollah, que travou uma guerra inconclusiva de um mês com Israel em 2006, tem lutado ao lado das forças do Presidente sírio, Bashar al-Assad, na guerra civil de uma década.

Israel realizou centenas de ataques a alvos dentro da Síria, que faz fronteira com o Líbano, há vários anos. Mas raramente reconhece ou discute essas operações.

As autoridades israelitas reconheceram, no entanto, que os militares estão a atacar base de milícias aliadas no Irão, como o Hezbollah.

Israel diz que está a perseguir postos e carregamentos de armas. O Governo israelita adianta ainda que a presença iraniana na sua fronteira, no norte, é uma linha vermelha, justificando os ataques na Síria.