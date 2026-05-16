Bombeiros e Polícia Florestal procuram turista perdida nas serras de Machico

Dois elementos dos Bombeiros Municipais de Machico e a Polícia Florestal encontram-se, desde o início desta tarde, à procura de uma mulher de nacionalidade estrangeira que se perdeu na serra da Ribeira Seca, abaixo da Boca do Risco.

Segundo foi possível apurar, a turista ter-se-á afastado do grupo com quem seguia durante um percurso na zona.

A mulher, cuja idade ainda não foi possível determinar, não apresenta ferimentos e conseguiu contactar a Proteção Civil, tendo facultado as coordenadas da sua localização.