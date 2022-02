Albuquerque reclama ‘radares’ para o Aeroporto da Madeira no Orçamento de Estado

O Governo Regional vai apelar ao novo Governo da República a inscrever no Orçamento de Estado o montante necessário à aquisição dos dois equipamentos há quase uma década reclamados para melhorar a operacionalidade do Aeroporto da Madeira.

Miguel Albuquerque reforça que “é fundamental avançar com esse investimento” para “garantir maior operacionalidade do aeroporto”, e consequentemente salvaguardar constrangimentos que custam “muito dinheiro, quer para o turismo da Madeira” mas também para as companhias aéreas.

Ontem a NAV--Portugal indicou estar em condições de avançar com o concurso público para aquisição de dois equipamentos para o Aeroporto da Madeira, no valor de 4,5 milhões de euros, desde que obtenha garantia de financiamento do Governo. A NAV alegou estar numa situação financeira bastante delicada para sublinhar que a concretização do equipamento depende do financiamento, na totalidade, pelo Orçamento do Estado, disse Egídia Martins, vogal do conselho de administração, em audição parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira.

Convencido que este assunto poderá estar em vias de ser resolvido, hoje Albuquerque defendeu que a verba em causa “deve ser inscrita agora no Orçamento de Estado. Nós vamos tentar sensibilizar o Governo nacional a inscrever esse dinheiro, que é um montante residual em termos de orçamento”, considera. O essencial é que tão rápido quanto possível se possa “concretizar aquilo que é fundamental, que é termos um aeroporto nacional com todas as condições de operacionalidade”, reclamou.