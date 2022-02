Albuquerque afirma que a Madeira sabe aproveitar fundos europeus

"A Madeira tem sabido aproveitar muito bem estes fundos europeus", afirmou esta terça-feira, 15 de Fevereiro, Miguel Albuquerque na apresentação do Projecto de Estratégia Regional para a Inteligência Artificial, no Salão Nobre do Governo Regional.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o próximo quadro 21-27 significa um volume diversificado para a Região de 2 mil milhões de euros. O objectivo do executivo madeirense é continuar a desenvolver uma economia competitiva e com bons salários para a Madeira.

O futuro da Região passará pela ciência, educação e tecnologia. Os esforços feitos na área da educação pretendem preparar a população para os desafios tecnológicas futuros.

O Presidente do Governo Regional afirma que "estamos na vanguarda" no sentido de dotar o ensino básico de programas de ciência e educação, onde as crianças aprendem a desenvolver programação com algoritmos, exemplifica.

A rematar, Albuquerque pede ajuda à Arditi - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação - na promoção de "bolsas dinâmicas para servir de capitalização de empresas", pois não existe capital de risco e "é necessário especializar empresas.