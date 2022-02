Albuquerque anuncia regresso da Festa da Cerveja

A Festa da Cerveja vai regressar ao Funchal. O anúncio foi feito, hoje, pelo presidente do Governo Regional da Madeira, durante uma visita ao estabelecimento Beer House.

"Vamos não só retomar, no Funchal, a Festa da Cerveja como a gente fazia, como quero fazer aqui uma festa que vai abarcar toda esta frente. Vou fazer aqui, com a Câmara e com o senhor presidente da Junta, a Festa dos Dentinhos do Mar, no Verão, para usufruir de toda esta frente mar até ao porto", revelou Miguel Albuquerque.