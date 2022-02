Madeira regista mais uma morte associada à covid-19 e mais três doentes em internamento

A Região Autónoma da Madeira assinala mais uma morte associada à covid-19 esta terça-feira, 15 de Fevereiro, no mesmo dia em que mais três doentes infectados com a covid-19 foram internados no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, indica o Boletim de Internamento hoje divulgado.

De acordo com os dados disponibilizados pelo SESARAM, estão internados, ao todo, 620 doentes, entre os quais 65 infectados com covid-19 na área polivalente de covid-19, destes, três estão na unidade de cuidados intensivos, menos um em relação a segunda-feira. Dos internamentos, constam 48 doentes com mais de 65 anos e 17 doentes entre os 18 e os 65 anos.

Dos casos covid-19 em internamento, 16 não possui vacinação contra a covid-19, os restantes estão vacinados com pelo menos uma dose. A Região passa agora a contabilizar 189 mortes relacionadas com a doença.

Confira boletim do SESARAM