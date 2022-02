CMF e Bombeiros "em alerta" após sismo ocorrido esta madrugada

A Câmara Municipal do Funchal informa que, até ao momento, não foram registados danos pessoais ou materiais na sequência do sismo registado esta madrugada de magnitude 5,1 na escala de Richter.

A autarquia funchalense comunica que continua em permanente articulação com o Observatório Meteorológico do Funchal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sendo que as corporações de bombeiros do concelho, - Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses -, e os restantes serviços do município "estão em alerta no sentido de agilizar qualquer resposta necessária e atempada, se assim for necessário".