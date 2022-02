Vários utentes do Centro de Dia do Estreito de Câmara de Lobos também sentiram o sismo que abalou a Madeira na madrugada desta quarta-feira.

Ilda Franco, por exemplo, levantou-se para ir à casa-de-banho, quando sentiu “a casa a abanar por todo o lado”.

Ao DIÁRIO a idosa de 90 anos admitiu que teve medo, mas dada a idade avançada e a experiência de vida apenas rezou e foi para a cama novamente à espera que tudo acabasse bem.

Até porque, recorda, “nada teve a ver com o sismo a que assistiu quando era criança, quando tinha para aí uns 10 anos”.

“Eu vivia num palheirinho antigo, no Estreito de Câmara de Lobos, com a minha mãe, meu pai e um irmão que estava a dormir no sótão. Estava sentada na cama pelo dia a trincar uma batata quando ouvimos um barulho assustador. Corremos todos para a estrada, era um tremor de terra”, contou, lembrando que este sismo demorou muito mais tempo do que o sismo registado esta noite.

Outros idosos deste grupo recordaram também outros episódios semelhantes. Falavam em “berços a abanar, pessoas na rua aos gritos” e até de um navio que se “avistava de um terraço e que, com o abalo, parecia um baloiço”.