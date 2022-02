Albuquerque candidata-se pela última vez em 2023 a presidente do Governo Regional

Miguel Albuquerque candidata-se à liderança do PSD-Madeira para depois assumir a última corrida à Quinta Vigia, em 2023. O líder dos social-democratas madeirenses assumiu hoje que este foi "um compromisso" que assumiu e "só em circunstâncias excepcionais" irá alterar a sua vontade.

As palavras do presidente do Governo Regional foram proferidas à margem das eleições internas do seu partido, onde exerceu o seu direito em São Martinho.

Ver Galeria Miguel Albuquerque é o único candidato à liderança do PSD-Madeira.

É possível que seja a última como candidato (...) a minha ideia é fazer o meu último mandato de Governo em 2023. Foi um compromisso que assumi e só em circunstâncias excepcionais é que vou alterar esse compromisso. Miguel Albuquerque

Sobre as eleições, Albuquerque espera "que o partido se mobilize". Quanto ao Congresso - marcado para os dias 5 e 6 de Março - o candidato espera que "haja uma grande mobilização", visto que "o partido está aberto e tem-se renovado".

"Tem tido uma auscultação permanente e um intercâmbio com as novas gerações de madeirenses e porto-santenses. Acho que é fundamental o partido continuar a estar na vanguarda das questões fundamentais que dizem respeito ao presente e futuro da Madeira. Acho que temos conseguido, ao fim de todos estes anos, através dessa renovação e desta abertura à sociedade estarmos sempre actualizados relativamente aos temas pendentes e que dizem respeito à vida das pessoas", precisou em declarações à comunicação social.

