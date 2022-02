MIguel Albuquerque trocou impressões com representantes da Ordem dos Economistas

O presidente do Governo Regional recebeu, esta tarde, na Quinta Vigia, os novos representantes da Ordem dos Economistas.

Na ocasião, Miguel Albuquerque trocou impressões com António Mendonça e Francisco Murteira Nabo, respectivamente bastonário e presidente da Mesa da Assembleia Geral daquele organismo, sobre o estado actual do País, do ponto de vista económico.

No encontro participou, também, o reeleito presidente da dirceção regional da Ordem, Paulo Pereira, bem como Luciano Homem Gouveia, presidente da Mesa da Assembleia Regional.

O momento foi aproveitado para abordar as perspectivas da economia nacional e regional nos próximos anos.