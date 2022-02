Associação Internacional das Universidades Seniores faz conferência internacional no Porto Santo

A Associação Internacional das Universidades Seniores está, desde ontem, no Porto Santo a realizar uma série de contactos com várias entidades locais.

Hoje, no Centro Comunitário do Porto Santo, realizou-se uma conferência internacional "através da Internet".

Domingos Abreu, disse ao DIÁRIO que esta associação “reúne em todo o mundo cerca de 7 milhões de pessoas".

“Dentro do vasto leque de actividades que promovem existem duas linhas de trabalho, uma sobre as ilhas em particular e outra sobre a formação, quer de locais, quer de visitantes, orientada para seniores. No caso concreto do Porto Santo, o lançamento da iniciativa visa promover a capacitação e formação dentro das universidades de terceira idade, mas orientada para visitas de estudo”, disse.

Domingos Abreu salientou que “a população mundial é cada vez mais sénior".

Por isso, "há cada vez mais a necessidade de assegurar aos seniores uma formação contínua, não só académica. O desejo de aprender mais vai ser uma constante e até vai aumentar, e isso até pode ser combinado com uma formação em viagem e uma formação em turismo, que para ilhas pequenas poderá ser uma vantagem para diminuir a sazonalidade”, concluiu.