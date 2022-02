Fonte de Areia e Unidade de Saúde entre as obras previstas no Porto Santo

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, deslocou-se hoje, dia 9 de Fevereiro, ao Porto Santo, para visitar as várias obras que estão em curso na Ilha Dourada e reunir com o presidente do município, Nuno Batista.

No decorrer da visita o governante explicou que, para além de estar no Porto Santo para visitar os investimentos em curso naquela ilha, da responsabilidade do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, o objectivo é também "perspetivar novos investimentos".

Com efeito, durante a reunião na autarquia, Pedro Fino e Nuno Batista aproveitaram para falar sobre dos investimentos que estão previstos para o Porto Santo. É o caso da recuperação da Fonte de Areia e da Unidade de Saúde local, bem como da criação de um parque na cidade, o loteamento municipal para habitação jovem, a recuperação das ciclovias e ainda da construção de um mercado municipal de produtos tradicionais.

Estes foram alguns dos compromissos assumidos pela coligação 'Acredita Porto Santo' com o Governo Regional da Madeira, durante a campanha para as eleições autárquicas e que Nuno Batista quer agora tornar realidade.

Refira-se que, na parte da manhã, Pedro Fino, acompanhado pelo presidente da Câmara, visitou as obras de beneficiação, conservação e aumento do edifício do Centro de Juventude local, que passará ter capacidade para 64 camas.

O secretário ainda visitou a obra que está a decorrer no edifício da Baiana e os trabalhos de reabilitação do Centro Hípico do Porto Santo.