Albuquerque 'dispensa' Montenegro de vir à Madeira fazer campanha

Miguel Albuquerque nao faz questão que Luís Montenegro venha à Madeira em Maio para participar na campanha para as eleições Regionais. O presidente do PSD/M 'dispensa' a vinda do presidente nacional do PSD para acções de campanha eleitoral onde o próprio volta a ser (re) candidato a presidente do Governo Regional.

Para o líder regional não será pela vinda à Região de Montenegro, que é também o primeiro-ministro de Portugal, que a candidatura do PSD/M sairá beneficiada.

Montenegro "pode vir" fazer campanha, mas não será formalmente convidado para tal por Albuquerque.

O líder regional entende que basta o empenho da 'prata da casa' para voltar a vencer as eleições, dispensando por isso 'ajudas externas' para voltar a ser eleito.