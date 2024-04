Rodrigues defende integração do Hospital na Rede de Cuidados Continuados

A candidatura do CDS-PP às legislativas da Madeira deslocou-se, esta manhã, ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para defender a integração do Hospital na Rede de Cuidados Continuados e, também, um reforço do apoio aos mais velhos.

O cabeça de lista do CDS-PP Madeira afirmou que a Madeira é das regiões do país mais envelhecidas e é das regiões da Europa onde a população é mais velha.

“Temos 162 idosos por cada 100 jovens. Temos cerca de 1000 idosos à espera de lugar num lar e, portanto, não devemos vender o Hospital Dr. Nélio Mendonça após a conclusão do Novo Hospital Central e Universitário. Este hospital deve ser integrado na Rede de Cuidados Continuados e, também, na Rede de Lares Pública”, defende José Manuel Rodrigues através de uma nota de imprensa.

Aproveitou ainda a oportunidade para apresentar uma segunda proposta relacionada com os idosos.

Sabemos que há 13 mil idosos na Madeira com pensões muito baixas, inferiores a 300€. Nós temos de fazer alguma coisa por estas pessoas que muitas vezes têm de optar por ter alimentação ou comprar medicamentos". José Manuel Rodrigues

A candidatura do CDS-PP Madeira às legislativas de 26 de Maio propõe a criação de um complemento para aquisição de medicamentos, por parte destes idosos, que têm pensões baixíssimas.

É inaceitável, nos tempos que correm, os pensionistas terem de optar entre alimentação e medicamentos". José Manuel Rodrigues

O presidente do CDS Madeira reitera que “este complemento para a aquisição de medicamentos para os idosos com pensões baixas seria para aqueles que auferem pensões abaixo do salário mínimo regional”. Ou seja, todos os pensionistas que têm pensões mensais abaixo do salário mínimo praticado na Região, teriam direito a este complemento para aquisição de medicamentos.

José Manuel Rodrigues lembrou que “esta proposta não é nova, já está a ser aplicada na Região Autónoma dos Açores há muitos anos, sob proposta do CDS-PP”.