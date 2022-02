Funchal sem registo de ocorrências resultantes do sismo

A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, informa que "não foram registadas ocorrências" resultantes do sismo de magnitude 5.0 na escala de Richter, ocorrido na madrugada desta quarta-feira.

No mesmo comunicado, o Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal deixa algumas recomendações aos habitantes, num momento em que a população está em estado de prevenção.