Nuno Batista recebeu novo Comandante do RG3 no Porto Santo

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, recebeu ontem, no Município, o Coronel de Infantaria António da Silva Cardoso, que tomou posse, no passado dia 27 de Dezembro, como Comandante do Regimento de Guarnição n.º 3 da Região Autónoma da Madeira.

Esta foi uma audiência de apresentação de cumprimentos por parte do novo Comandante, onde afirmou que pretende ‘’dar continuidade ao admirável trabalho que tem vindo a ser feito pelo RG3 na Madeira’’ e que estará sempre ‘’ao serviço do povo madeirense e porto-santense’’.

Nuno Batista desejou ao Comandante os maiores sucessos no desempenho das suas funções, afirmando também a importância que o RG3 tem para a Região Autónoma da Madeira, principalmente no apoio à comunidade.