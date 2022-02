CMF assinala Dia do Animal de Estimação com passatempo

A unidade de Bem-estar Animal da Câmara Municipal do Funchal lança o passatempo 'O meu amigo de companhia' para assinalar Dia do Animal de Estimação que se celebra este domingo, 20 de Fevereiro. A iniciativa, que decorre no Facebook, visa realçar a importância dos animais de estimação.

Para participar basta enviar, por mensagem privada, uma fotografia do seu animal de companhia, indicando o nome, a idade e um motivo pelo qual ele é importante para si para a página da Facebook Ambiente Funchal.

Participe até sábado, dia 19, e veja o seu amigo de companhia no Facebook do Departamento de Ambiente da CMF, cada participante receberá um brinde.