Municípios à margem da concorrência

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 14 de Fevereiro, revela que as Câmaras movimentaram 71 milhões de euros em contratos, em 2021. O município do Porto Moniz não realizou qualquer concurso público, já o Funchal foi a autarquia mais cumpridora no universo regional.

Ex-comercial da ‘Xtravel’ alerta para nova empresa “suspeita”

Rúben Alencastre ‘abre o livro’, revela que 90% dos 400 finalistas da Madeira lesados em 2020 já receberam parte da viagem, lamenta o papel pouco interventivo das escolas e coloca muitas interrogações à agência que este ano trabalha com a Jaime Moniz e a Francisco Franco,

Destaque para os Portos da Região que movimentam mais 8% de mercadorias.

‘Portugal Ventures’ lança iniciativa exclusiva para a Região

‘Call Madeira’ promove financiamento de capital de risco para projectos inovadores.

Fique ainda a saber que Marques Mendes e Paulo Portas estarão na Universidade da Jota '22.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.