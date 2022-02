Clube Naval do Funchal apresenta exposição 'Pegada Azul' com a colaboração de 15 escolas

No âmbito da X edição da Regata Internacional Transquadra, o Clube Naval do Funchal (CNF) apresentou na sua sede social a exposição 'Pegada Azul', que visa promover a sensibilização ambiental em torno da literacia do mar, dos ecossistemas marinhos e proteção dos mares e oceanos. A iniciativa contou com a colaboração de 15 escolas da Região.

A mostra apresenta trabalhos artísticos realizados em contexto escolar por alunos entre os 5 e os 10 anos. A cerimónia de inauguração da exposição decorreu, na sede social do CNF e contou com a presença dos representantes das Direcções Executivas das escolas participantes, dos professores orientadores, bem como da Direcção de Serviços de Educação Artística e respectivos coordenadores e equipas de trabalho.

Na ocasião, o CNF atribuiu um diploma de mérito a cada escola envolvida, assim como um 'voucher' para uma experiência náutica à turma participante. O presidente do CNF, António Fontes, lançou ainda o desafio às escolas presentes de levarem a exposição 'Pegada Azul' à toda a comunidade educativa.

'Pegada Azul' contou com a avaliação e qualificação das obras pelo júri constituído pela representante da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Nadine Mota, pelo director da regata, Mico Bolo e pelo coordenador regional de Expressão Plástica, Ricardo Lapa.

Classificação

1.º Lugar – EB 1 / PE da ASSOMADA;

2.º Lugar – EB 1 / PE VISCONDE CACONGO;

3.º Lugar – EXTERNATO PRINCESA D. MARIA AMÉLIA.

A exposição estará disponível para ser visitada por todos os sócios e convidados do CNF até ao final do mês de Fevereiro, na sede social situada na Rua da Quinta Calaça n. 32, Funchal.